Два человека погибли из-за взрыва на юго-западе Пакистана

Пострадавшие семеро человек были госпитализированы

ИСЛАМАБАД, 30 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва бомбы в пакистанском городе Сиби провинции Белуджистан, расположенной на юго-западе страны. Об этом сообщила пакистанская газета Dawn со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, взрыв прогремел на улице Джинна-роуд. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и взяли его под контроль, сейчас там работают саперы.

Пострадавшие госпитализированы. Состояние большинства из них тяжелое, количество погибших может возрасти, отметили в полиции.

Министр здравоохранения провинции ввел чрезвычайное положение во всех больницах Сиби и соседнего города Кветта в связи с инцидентом. По факту произошедшего начато расследование.