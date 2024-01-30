На Кубани произошел пожар в доме культуры

Никто не пострадал

КРАСНОДАР, 30 января. /ТАСС/. В здании дома культуры в станице Новотитаровской Динского района Кубани произошел пожар. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Пожар возник в отдельно стоящем здании. В 14:31 к месту вызова направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Прибывшие на место спасатели локализовали пламя в 15:43 на площади 450 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, работников и посетителей дома культуры эвакуировали, пострадавших нет.

К ликвидации возгорания от МЧС России привлекли 28 человек личного состава и 8 единиц техники.

В 16:34 ликвидировали открытое горение. "По уточненной информации, площадь возгорания составила 400 кв. м", - говорится в сообщении. В 17:22 пожар потушили.

В новость были внесены изменения (17:57 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.