В Чувашии суд арестовал подозреваемую в совершении теракта учительницу

По версии следствия, она попыталась поджечь школу

ЧЕБОКСАРЫ, 30 января. /ТАСС/. Московский районный суд Чебоксар вынес решение о заключении под стражу учительницы, в отношении которой возбудили уголовное дело о теракте за попытку поджога школы. Об этом сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии.

"[Московским районным судом Чебоксар] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Учительницу подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следствие считает, что вечером 28 января она попыталась поджечь школу, возгорание оперативно ликвидировали.

По данным правоохранителей, перед поджогом школы фигурантка уголовного дела записала видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины, распространив его среди родителей своих учеников и в интернете. Ранее сообщалось, что администрация школы №10 расторгла трудовой договор с учительницей из-за "совершения аморального проступка".

В следственном управлении добавили, что в отношении женщины также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). "Ранее фигурантка [уголовного дела] открыто похитила золотые украшения в ювелирном салоне в Чебоксарах", - поясняют в ведомстве.