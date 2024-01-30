СК потребовал арестовать мужчину по делу о нападении на полицейских на Манежной площади

Им оказался 22-летний приезжий из Ставропольского края

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники СК требуют отправить под стражу Андрея Чальцева, который подозревается в нападении на троих полицейских на Манежной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чальцева А. С., подозреваемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья)", - сказали в суде.

По данным следствия, накануне мужчина, находясь около входа в одну из столичных гостиниц на Охотном ряду в Москве, распылил в лица трех сотрудников полиции содержимое перцового баллончика. После этого толкнул одного из них. Вскоре нападавший был задержан. Им оказался 22-летний приезжий из Ставропольского края Чальцев. Он признал вину в содеянном.

В результате этого нападения один из полицейских получил ожоги глаз и ушибы.