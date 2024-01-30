Суд в Петербурге отправил в СИЗО мужчину за покушение на ребенка

Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу, его состояние оценили как средней степени тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Красносельский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 24-летнего местного жителя по обвинению в покушении на жизнь 10-летнего сына сожительницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Жаглина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Жаглину стражу по 27 марта", - говорится в сообщении.

Полиция задержала фигуранта вечером 27 января, на следующий день ему предъявили обвинение в СК. Инцидент произошел в доме №46 по улице Добровольцев. По версии следствия, Жаглин, будучи в алкогольном опьянении, из личной неприязни умышленно нанес сыну своей сожительницы не менее 10 ударов руками по голове, туловищу и конечностям, а после накинул на горло мальчику полотенце и стал его душить. Действия мужчины пресекла мать ребенка. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую городскую больницу.

Как уточнили в пресс-службе судов, свою вину в содеянном Жаглин признал, против ареста не возражал.