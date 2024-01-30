Суд в Брянске приговорил к 13 годам за госизмену сотрудника одного из провайдеров

Ему также назначен штраф в размере 150 тыс. рублей

ТАСС, 30 января. Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника одного из провайдеров цифровых услуг, признав его виновным в госизмене и поджоге релейного шкафа в сотрудничестве с украинской стороной. Об этом сообщила во вторник пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"30 января в Брянском областном суде вынесен приговор Дмитрию Прохоренко, признанному виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение или повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации (ч. 1 ст. 281 УК РФ). <…> По совокупности преступлений приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев в тюрьме, со штрафом в размере 150 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант, являясь сотрудником одного из провайдеров цифровых услуг, с целью причинения ущерба безопасности РФ передал украинскому вооруженному формированию иностранных наемников информацию о деятельности воинского подразделения, ставшую ему известной в ходе выполнения должностных обязанностей по оказанию услуг связи. Впоследствии он передавал специально собранные им сведения о местоположении и деятельности подразделений ВС РФ на территории Брянской области.

"Также Прохоренко, действуя по заданию противника и руководствуясь переданными ему инструкциями, поджег релейный шкаф, принадлежащий филиалу ОАО "РЖД", в результате чего движение железнодорожных составов было временно ограничено", - сообщили в пресс-службе.