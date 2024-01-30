В Курской области три населенных пункта подверглись атаке со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, пострадавших нет

КУРСК, 30 января. /ТАСС/. Два села и один поселок в приграничных районах Курской области подверглись обстрелам и атаке с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Гордеевке частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Частично нарушено электроснабжение в Гордеевке, как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к устранению повреждений. Также поселок Теткино Глушковского района был атакован БПЛА со стороны Украины", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате обстрелов пострадавших нет. В Успеновке проведут подомовой обход, собственникам окажут помощь в восстановлении поврежденных строений. В результате падения обломков беспилотника в Теткино повреждены забор одного дома и легковой автомобиль.