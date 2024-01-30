Суд в Индии вынес смертный приговор 15 жителям штата Керала за убийство

В 2021 году группа злоумышленников ворвалась в дом 40-летнего секретаря местного отделения партии BJP OBC Morcha Ранджита Сринивасана и убила его при матери, жене и дочери

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 января. /ТАСС/. Суд в штате Керала приговорил 15 человек к смертной казни за убийство, совершенное три года назад. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

В 2021 году группа злоумышленников ворвалась в дом 40-летнего секретаря местного отделения партии BJP OBC Morcha Ранджита Сринивасана и убила его при матери, жене и дочери. Нападавшие оказались членами запрещенной группировки Народный фронт Индии и его политического подразделения Социал-демократическая партия Индии. Впоследствии все они были задержаны.

Сторона обвинения добивалась максимального наказания для осужденных, заявляя, что они были "подготовленным отрядом убийц", а их поступок подпадает под категорию "редчайших из редких" преступлений.

К смертной казни в Индии, согласно Уголовному кодексу страны, приговаривают за убийство, преступления, связанные с терроризмом, изнасилования, похищение людей, торговлю наркотиками, шпионаж. Казнь гражданских лиц осуществляется через повешение. В системе военного трибунала проводится также расстрел.

В настоящее время в Индии в камерах смертников находятся более 480 заключенных. В последний раз смертная казнь была проведена в республике в марте 2020 года. Тогда четыре человека были повешены в тюрьме "Тихар" за групповое изнасилование и убийство, совершенное ими в 2012 году.