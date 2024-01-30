У злоумышленников в Саксонии конфисковали 50 тыс. биткойнов

Подозреваемые добровольно перевели их на официальные кошельки Федерального ведомства по уголовным делам

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Германии изъяли у злоумышленников в Саксонии 50 тыс. биткойнов.

"В ходе расследования Генеральной прокуратуры Дрездена, Земельного управления по уголовным делам Саксонии и налоговой инспекции Налогового управления Лейпцига II в качестве объединенного следственного подразделения Саксонии (INES) в середине января 2024 года было предварительно изъято почти 50 тыс. биткойнов", - говорится в заявлении властей Саксонии. Расследование проводилось при поддержке Федерального ведомства по уголовным делам (БКА), ФБР и мюнхенской судебно-медицинской экспертной компании.

"Это самая масштабная на сегодняшний день [операция] по изъятию биткойнов правоохранительными органами в ФРГ. Биткойны были конфискованы после того, как подозреваемые добровольно перевели их на официальные кошельки, предоставленные БКА", - указывается в сообщении. "Это означает, что окончательное решение об использовании биткойнов еще не принято", - уточнили в правительстве Саксонии.

В то же время отмечается, что "расследование по подозрению в незаконном использовании произведений, защищенных авторским правом, в соответствии с законом об авторском праве и последующем коммерческом отмывании денег, все еще продолжается в отношении двух подозреваемых - 40-летнего немца и 37-летнего поляка". Они были руководителями одного из ведущих немецких пиратских порталов до конца мая 2013 года. Предполагается, что они приобрели биткойны на вырученные деньги.