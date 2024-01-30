30 января, 16:49
Военная операция на Украине

На границе с Брянской областью подавили три украинских беспилотника самолетного типа

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 30 января. Сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Брянской области с использованием специального оборудования подавили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа на границе региона.

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Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Брянской области. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. 

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