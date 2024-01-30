Семья погибшего в ДТП под Ярославлем мужчины получит 1,9 млн рублей от Минобороны

В июле 2020 года рядовой за рулем ПМП "Урал" с грузом не выдержал дистанцию до движущейся впереди Lada, в результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Суд назначил компенсацию морального вреда в размере 1,9 млн рублей матери и брату 19-летнего мужчины, погибшего в ДТП с военной техникой в Ростовском районе Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Решением Ростовского районного суда Ярославской области с ответчика Министерства обороны Российской Федерации в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,2 млн рублей, а в пользу брата - 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

ДТП произошло утром 17 июля 2020 года в районе 183-го км автодороги М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. Рядовой, проходивший военную службу по призыву, управлял в составе колонны специальной машиной - автомобилем ПМП "Урал" с грузом. По данным суда, он не выдержал достаточную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля Lada, произошло столкновение. Водитель автомобиля Lada умер.

"Мать погибшего обратилась в суд с иском в своих интересах и интересах несовершеннолетнего сына - брата погибшего водителя, просила взыскать с Министерства обороны Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации компенсацию морального вреда 2 млн рублей в свою пользу и 1 млн рублей в пользу сына", - уточнили в пресс-службе.

Приговором Ярославского гарнизонного военного суда от 25 июня 2021 года виновным в ДТП был признан рядовой - водитель автомобиля ПМП "Урал". Суд также установил, что имелась неисправность тормозной системы военного автомобиля в виде утечки воздуха из пневматических усилителей. Утечку водитель мог обнаружить на слух и визуально по манометрам, находящимся на приборной панели автомобиля. Автомобиль принадлежал Министерству обороны России, водитель находился при исполнении служебных обязанностей, выполнял обязанности по заданию войсковой части.