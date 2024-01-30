В Подмосковье легковая машина врезалась в рейсовый автобус

В результате происшествия погиб один человек

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Легковая машина выехала на встречную полосу и врезалась в рейсовый автобус, в результате женщина-водитель автомобиля погибла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 17:20 на 7-м км автодороги Воскресенск - Виноградово. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Лада", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля - женщина 1992 года рождения - погибла на месте", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что других пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено. "Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда", - посоветовали в пресс-службе.