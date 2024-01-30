Рядом с ТЭЦ-23 в Москве произошло повреждение кабельной линии из-за короткого замыкания

Специалисты приступили к ремонтным работам, уточнили в компании "Россети Московский регион"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Повреждение кабельной линии произошло рядом с ТЭЦ-23 в Москве, сообщили в компании "Россети Московский регион".

"30 января произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом с ТЭЦ 23. Короткое замыкание спровоцировало хлопок. Данный инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Специалисты приступили к ремонтным работам.

В Telegram-канале компании "Мосэнерго" сообщали, что электростанция ТЭЦ-23 работает в обычном режиме, на ее территории возгораний не было. Станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками.