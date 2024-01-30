В Подмосковье подростки избили 14-летнюю девочку

Возбудили уголовное дело

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после информации об избиении подростками 14-летней девочки в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта. В рамках расследования уголовного дела будут изучены доводы, изложенные в публикации, а также установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в областной прокуратуре отметили, что ведомство проводит проверку по сообщению СМИ. "Проверка продолжается, по ее результатам будет дана всесторонняя оценка деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних и принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - заключили в прокуратуре.

Ранее в СМИ появилась информация об избиении 14-летней девочки двумя неустановленными подростками.