В Чехии полиция вывела из университета молодого человека с пистолетом

Инцидент произошел во время проведения факультетом Дня открытых дверей, сообщил новостной портал idnes.cz

ПРАГА, 30 января. /ТАСС/. Молодой человек с пистолетом в субботу был выведен полицией из здания педагогического факультета Университета имени Масарика в городе Брно на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

Инцидент произошел во время проведения факультетом Дня открытых дверей. Поведение молодого человека показалось организаторам подозрительным, и они вызвали полицию. Полицейские установили, что он имеет разрешение на ношение оружия и является владельцем семи единиц стрелкового оружия.

Тем не менее, как проинформировал портал, полиция приняла решение направить молодого человека на медицинское обследование и до предоставления им врачебного свидетельства о полноценном здоровье изъять на хранение имеющееся у него оружие.

В чешских учебных заведениях усилили меры безопасности после стрельбы, устроенной 21 декабря 2023 года 24-летним студентом Давидом Козаком на философском факультете Карлова университета в Праге. Ее жертвами стали 14 человек, 25 получили ранения. Преступник покончил с собой после появления полицейских. Полиция установила, что 15 декабря он застрелил в Клановицком лесу на окраине столицы 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь.