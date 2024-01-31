На трассе А-300 в ДТП погибли два человека

Еще четверо пострадали

ТАСС, 31 января. LADA Granta и Mercedes столкнулись на 98 км автодороги А-300. В результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщили в ГУ МВД по региону.

"По данным сотрудников Госавтоинспекции, на 98-м км автодороги А-300 произошло столкновение двух транспортных средств - LADA Granta и Mercedes. Сообщается о двух погибших и четырех пострадавших (совершеннолетние)", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия. Также на месте работают руководство областного Главка ГИБДД, территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.