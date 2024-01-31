На Камчатке возбудили дело по факту организации подпольного казино

Подозреваемыми стали пять человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту незаконной организации и проведения азартных игр в нежилых помещениях. Фигурантами дела стали пять человек, сообщает управление СК России по региону.

"Согласно правилам, посетителям предоставлялось место за компьютером, подключенным к интернет-ресурсу и содержащим виртуальные азартные игры. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход игорного заведения. <…>. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, совершенных организованной группой. Дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников краевых Управлений МВД России и Росгвардии", - говорится в сообщении.

Из материалов уголовного дела следует, что пятеро жительниц края, зная, что на территории региона проведение азартных игр запрещено действующим законодательством, в целях незаконного обогащения нашли два нежилых помещения в Петропавловске-Камчатском, где организовали проведение азартных игр вне игровой зоны.