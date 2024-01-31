Дело обвиняемого в нападении на села Брянской области актера Канахина поступило в суд

Оно будет слушаться в закрытом для прессы и общественности режиме

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела бывшего российского актера Кирилла Канахина, который обвиняется в нападении на села Брянской области в составе "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило дело Канахина Кирилла Николаевича, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (госизмена). Дата заседания по данному делу пока не назначена", - сказали в суде. Там добавили, что дело будет слушаться в закрытом для прессы и общественности режиме. Журналисты будут допущены только на оглашение резолютивной части приговора.

Сам Канахин находится на Украине, его будут судить заочно. В ноябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно отправил его под стражу. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

После начала специальной военной операции Канахин уехал на Украину и вступил в "Русский добровольческий корпус". 2 марта 2023 года украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По официальным данным, в результате их действий погибли два человека, пострадал мальчик 2012 года рождения. В ФСБ сообщили, что вместе с силами Минобороны РФ провели "мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов". Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.

Канахин снимался в сериалах "Глухарь", "Участковый" и некоторых других.