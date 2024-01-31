Жительницу Хабаровска осудили на восемь лет за госизмену

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Суд отправил жительницу Хабаровска в колонию на восемь лет по делу о госизмене. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.

"Рассмотрев материалы уголовного дела, Хабаровский краевой суд признал ее виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В отношении женщины расследовалось уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).

В 2023 году было установлено, что женщина, будучи сторонницей деструктивных общественных объединений антироссийской направленности, переводила деньги для Вооруженных сил Украины.

Приговор вступил в законную силу.