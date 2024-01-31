Танкер "Остров Сахалин" вывели на чистую воду из дрейфующих льдов в Охотском море

Далее судно последует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 января. /ТАСС/. Российский спасательный буксир "Берингов пролив" в среду ночью вывел на чистую воду танкер "Остров Сахалин", который замедлил ход из-за дрейфующих льдов в Охотском море, сообщил ТАСС начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

"Танкер "Остров Сахалин" выведен на чистую воду в 02:50 (30 января, 18:50 мск). Далее он последует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка (Приморский край - прим. ТАСС). "Берингов пролив" следует в порт Корсаков (юг Сахалина - прим . ТАСС)", - рассказал собеседник агентства.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что российский танкер "Остров Сахалин" (порт приписки Находка) в понедельник оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 км от японского северного острова Хоккайдо. В дальнейшем выяснилось, что судно не заблокировано, но очень сильно замедлило ход. Танкер сообщил о своей проблеме японской стороне, и береговая охрана Японии направила к нему спасательный ледокол. Однако до наступления темноты высвободить судно не удалось.

Во вторник днем на помощь танкеру пришло российское спасательное судно "Берингов Пролив".