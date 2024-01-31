В Биробиджане при пожаре погибли три женщины и ребенок

Возгорание произошло в жилом доме на улице Фурманова

ТАСС, 31 января. Пожар произошел в одном из жилых домов Биробиджана. Погибли четыре человека, один из них - ребенок, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"Трагедия произошла ночью. Очевидцы сообщили, что дом по улице Фурманова, 9 объят пламенем. Около пяти часов расчетам МЧС России потребовалось на полную ликвидацию возгорания. Обнаружены погибшими три женщины и ребенок", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются. Ожидается прибытие специалистов испытательной пожарной лаборатории. Рассматриваются версии: нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, обогревателя либо неосторожное обращение с огнем.