В Уссурийске потушили пожар на мусорном полигоне

Площадь возгорания составила 300 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Уссурийске ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии. Площадь пожара составляла 300 кв. м.

"Прошедшей ночью пожар был ликвидирован, при этом его последствия все еще устраняются. Место утрамбовывается тяжелой техникой", - сообщили в пресс-службе.

Возгорание на полигоне ТКО на улице Минеральной было зафиксировано 30 января. Для ликвидации открытого горения привлекались сотрудники МЧС, спасательная и муниципальная техника.

Во время тушения полигон ТКО работал в обычном режиме, принимал мусор.