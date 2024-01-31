Во Владимирской области загорелся склад для хранения обуви

Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м

ТАСС, 31 января. Пожар произошел на складе для хранения обуви во Владимирской области. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В поселке Муромцево огонь охватил 2,5 тыс. кв. м помещения для хранения обуви. Тушение осложняет высокая горючая нагрузка. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по Владимирской области уточнили, что происходит горение трех складских помещений с домашней обувью. По данным пресс-службы, на месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России.