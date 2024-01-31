На Сахалине арестовали иностранца за пропаганду терроризма

Возбуждено уголовное дело

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Сахалине в отношении 41-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона за публичное оправдание и пропаганду терроризма, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Фигурант уголовного дела заключен под стражу", - рассказали в управлении.

По данным ФСБ, иностранный гражданин проживает в Сахалинской области. Он разместил в одной из социальных сетей информацию, популяризующую террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, и оправдывающую действия террористического характера. Информация была доступна для широкого круга лиц.