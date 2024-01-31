Число жертв землетрясений в Японии выросло до 238

Больше всего людей погибло под завалами, от удушья и переохлаждения, сообщили власти префектуры Исикава

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Число погибших в результате серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, возросло до 238. Об этом сообщили власти префектуры Исикава.

Ранее сообщалось о 232 жертвах. Согласно отчету властей, больше всего людей - 41% - погибли из-за того, что их придавили тяжелые объекты, 22% - от удушья, 14% - от переохлаждения. 73% погибших - люди старше 60 лет.

С 1 января в Японии произошло более 1,2 тыс. землетрясений. Это превышает общее число подземных толчков в стране за последние 3,5 года. В результате удара стихии число пострадавших превысило 1,1 тыс. Полностью или частично разрушены около 38,6 тыс. домов.