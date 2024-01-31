В Бурятии вынесли приговор представителю фирмы за присвоение средств при исполнении ГОЗ

Его приговорили к 3,5 года лишения свободы

УЛАН-УДЭ, 31 января. /ТАСС/. Суд вынес приговор заместителю генерального директора строительной фирмы, а в последующем руководителю одного из ее подразделений, по статье о присвоении бюджетных средств. Он совершил преступление в ходе работ по договору субподряда в целях исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Улан-Удэ.

"Судом установлено, что В. <…> из корыстных побуждений с использованием своего служебного положения посредством заключения фиктивных договоров с индивидуальными предпринимателями и организациями об аренде спецтехники и поставке материалов, которые фактически для выполнения работ не предоставлялись и не поставлялись, похитил путем присвоения вверенные ему для выполнения работ по договору субподряда в целях исполнения государственного оборонного заказа денежные средства <…>. Приговором Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 23.01.2024 года В. признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Таким образом оказались присвоены денежные средства в размере 2 641 500 рублей и 1 129 455 рублей. Бюджету России был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах. Свою вину осужденный не признал.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.