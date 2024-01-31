Во Владимирской области произошел пожар в общежитии

Из здания эвакуировали 45 человек

ТАСС, 31 января. Пожар в здании общежития произошел в городе Киржач Владимирской области, эвакуированы 45 человек. Площадь возгорания составила 50 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"31 января в 01:28 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в общежитие по адресу: г. Киржач, ул. Чайкиной, д. 6, на предварительной площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Информация о погибших и пострадавших не поступала, эвакуированы 45 человек, из них 7 детей. "К ликвидации пожара привлекаются 5 единиц техники и 15 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе.