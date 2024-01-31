Прибытие рейса из Абакана в Москву задержалось из-за звонка о противоправных действиях

Самолет прибудет в столицу с более чем двухчасовым опозданием

ТАСС, 31 января. Авиарейс Абакан - Москва (SU1479) прибудет в столицу с более чем двухчасовым опозданием из-за задержки вылета в аэропорту Хакасии, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево (Москва).

Согласно данным аэропорта, рейс должен был приземлиться в Москве в 10:55 мск, его прилет перенесен на 13:10 мск.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Абакана, утром 31 января в справочную авиапредприятия поступил звонок о пассажире, собирающемся совершить противоправные действия. "Для проверки информации самолет рейс SU1479 [Абакан - Москва] был отбуксирован на стоянку для снятия пассажиров и повторного досмотра воздушного судна", - сообщили в пресс-службе, добавив, что также была проведена эвакуация сотрудников и пассажиров самого аэропорта.

На место были вызваны сотрудники полиции и спецслужб. По словам собеседницы агентства, все службы аэропорта "отработали ситуацию согласно установленному плану действий при угрозе взрыва". Информация о противоправных действиях не подтвердилась. Сейчас аэропорт Абакана работает в штатном режиме.