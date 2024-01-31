Жителя Новосибирской области подозревают в хакерской атаке на сайт правительства РФ

Ему грозит ограничение свободы сроком до четырех лет

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 21-летнего жителя Бердска из Новосибирской области за попытку совершения компьютерной атаки на правительственный информационный ресурс. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Пресечена попытка жителя Бердска совершить компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства РФ. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 273 УК РФ (покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации)", - говорится в сообщении.

Установлено, что гражданин 2003 года рождения с целью изучения уязвимости правительственного сайта применил вредоносное программное средство, предназначенное для нейтрализации средств информационной защиты.

В УФСБ отметили, что санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере до 200 тыс. рублей.