Рейс из Джидды в Алма-Ату совершил посадку в аэропорту Ташкента

Причиной такого решения стали неблагоприятные метеоусловия

ТАШКЕНТ, 31 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Flynas, следовавший по маршруту Джидда - Алма-Ата, совершил посадку в международном аэропорту Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"Пассажирский рейс XY675 авиакомпании Flynas, следовавший по маршруту Джидда - Алма-Ата, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Ташкента по причине неблагоприятных метеоусловий (туман, видимость 200 метров) в Алма-Ате", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самолет приземлился в Ташкенте в 10:41 по местному времени (08:41 мск). Планируется, что в ближайшее время он вылетит в аэропорт назначения.