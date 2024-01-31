Военного в Забайкалье приговорили к шести годам колонии за уклонение от службы

Мужчина 11 марта 2023 года самовольно оставил место службы

ЧИТА, 31 января. /ТАСС/. Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести годам колонии за уклонение от службы почти на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

"Военнослужащий, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, с целью временно уклониться от прохождения военной службы, 11 марта 2023 года самовольно оставил место службы и уехал в п. Даурия Забайкальского края. <…> Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок шесть лет", - говорится в сообщении.

Мужчину разыскали сотрудники военной полиции 6 сентября.