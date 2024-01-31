В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в шести регионах Украины, где ее ранее объявили. Это следует из данных официального ресурса по оповещению.

Предупреждение об угрозе с воздуха больше не звучит в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях. При этом через 2 минуты после прекращения работы сирен тревогу вновь объявили в Днепропетровской области, но через 14 минут отменили. В среднем сирены звучали около 40 минут.

В новость были внесены изменения (10:53 мск) - обновлена информация о тревоге.