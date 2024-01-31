В Калининграде умерла в больнице одна из девушек, сбитых на пешеходном переходе

Вторая несовершеннолетняя находится в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве области

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Одна из двух 16-летних девушек, сбитых автомобилем на пешеходном переходе в Калининграде 24 января, умерла в больнице от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве области.

"Девушка, которая была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, умерла, к сожалению. Минздрав области выражает искренние соболезнования ее родным и близким", - сказал представитель ведомства.

Вторая девушка, по словам собеседника агентства, остается в больнице в тяжелом состоянии.

Уголовное дело, возбужденное полицией после ДТП, передано в региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, водитель автомобиля, сбившего девушек на пешеходном переходе, нарушил правила. По решению суда до 25 марта текущего года ему запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, управлять автомобилем и иными транспортными средствами, изменять место жительства без разрешения следствия, пользоваться интернетом. Также обвиняемый обязан самостоятельно и своевременно являться по вызовам следователя и в суд.

По делу назначено несколько экспертиз, включая судебно-медицинские, автотехнические, судебно-химические. Допрашиваются свидетели.

Девушек сбил автомобиль 24 января на нерегулируемом пешеходном переходе. Обе были госпитализированы с тяжелыми травмами. Против водителя, совершившего наезд на подростков, возбуждено уголовное дело.