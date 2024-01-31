Россиянка призналась в сотрудничестве с СБУ в Херсонской области

Женщина обратилась в правоохранительные органы РФ и дала признательные показания, чтобы избежать наказания

ГЕНИЧЕСК, 31 января. /ТАСС/. Гражданка России, завербованная украинскими спецслужбами и собиравшая в их интересах разведданные о военных и административных объектах в Херсонской области, обратилась в правоохранительные органы РФ и дала признательные показания, чтобы избежать наказания. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"В июне 2022 года гражданка России была завербована в Николаеве сотрудниками украинских спецслужб, после чего прибыла в город Херсон. Ей отрабатывались задания на предоставление сведений о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории Херсонской области, контролируемой ВС РФ. Опасаясь уголовного преследования со стороны российских правоохранительных органов, гражданка России дала признательные показания <...> и отказалась от выполнения заданий СБУ", - говорится в сообщении.

Женщине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена).