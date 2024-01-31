В Свердловской области произошел пожар в цехе с палетами

Информации о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. В Карпинске Свердловской области произошел пожар в цехе с палетами. Пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Свердловской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. В Карпинске горит цех с палетами на 800 квадратных метрах. Самостоятельно вышли на улицу 10 человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте работают 33 специалиста и 9 единиц техники. Тушение продолжается.