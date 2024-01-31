В Волгограде поставили на учет семью женщины, устроившей треш-стрим в нижнем белье

Областная прокуратура также начала проверку о возможных противоправных действиях в отношении ее двухлетней дочери

ВОЛГОГРАД, 31 января. /ТАСС/. Комиссия по делам несовершеннолетних Волгоградской области поставила на учет семью, в которой мать вела в соцсети стрим в нижнем белье и нецензурно бранила маленькую дочь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Комиссия по делам несовершеннолетних поставила [семью] на учет в единый банк данных Волгоградской области", - сказали в пресс-службе.

Видео со стримом ранее распространили соцсети и СМИ.

Также областная прокуратура начала проверку после публикации видео о возможных противоправных действиях 33-летней женщины в отношении ее двухлетней дочери. "Согласно имеющимся данным, семья состоит на учете как неблагополучная, находящаяся в социально опасном положении. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.