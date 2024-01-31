В Нижневартовске задержали курьера, работавшего на телефонных мошенников

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа курьера, работавшего на телефонных мошенников, сообщили в УМВД по Югре.

"Полицейские в Нижневартовске задержали курьера, который работал на телефонных мошенников. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум эпизодам по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в дежурную часть УМВД России по Нижневартовску поступило заявление от 71-летней жительницы по факту хищения у нее крупной суммы денег. Она рассказала, что ей позвонила женщина и сообщила, что ее дочь якобы попала в ДТП и ей грозит уголовное дело. Звонившая заверила, что избежать наказания поможет выплата денег, которые надо передать подъезжавшему курьеру. Пенсионерка поверила, что общается с родственницей, и решила помочь, отдав 175 тыс. рублей курьеру. "Сотрудники полиции установили и задержали 32-летнего жителя города, причастного к мошеннической схеме", - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, мужчина нашел на одной из торговых площадок объявление о дополнительном заработке. В условия работы входил сбор денег по указанному адресу, в качестве оплаты предлагалось 10% от суммы, оставшуюся часть нужно было переводить на указанный счет.