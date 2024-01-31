В Воронежской области жители перевели мошенникам более 30 млн рублей за сутки

Сотрудники полиции зарегистрировали 30 сообщений о хищении денежных средств с банковских карт

ТАСС, 31 января. /ТАСС/. Жители Воронежской области за сутки перевели дистанционным мошенникам более 30 млн рублей. Об этом сообщила 31 января пресс-служба областного ГУ МВД.

"Шокирующее число воронежцев пострадало от рук мошенников за истекшие сутки - 30 жителей региона перевели аферистам более 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба областной полиции сообщала, что максимальный ущерб от деятельности дистанционных мошенников за сутки был отмечен в августе 2023 года и составил около 25 млн рублей. Тогда было зафиксировано 17 заявлений о мошенничествах и хищении средств бесконтактным способом и с банковских карт.