В Челябинске водителя осудили на три года колонии за аварию c двумя погибшими

Его также лишили права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев

ЧЕЛЯБИНСК, 31 января. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал водителя грузовика виновным в том, что в июле 2023 года по его вине произошло столкновение автомобилей, в результате которого мужчина и женщина погибли, а еще два человека, включая ребенка, получили телесные повреждения. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Советский районный суд Челябинска <…> признал местного жителя виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). <…> Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев", - сказали в пресс-центре.

Автоавария произошла в Челябинске на ул. Блюхера 11 июля 2023 года примерно в 12:25 (10:25 мск). Водитель самосвала столкнулся с автомобилем Lifan, который после этого въехал в стоящий впереди ВАЗ. В результате отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с Toyota Fortuner. При этом ехавшие в Lifan 52-летний мужчина и 13-летняя девочка получили различные травмы, а 51-летняя женщина и 23-летний мужчина погибли.