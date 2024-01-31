Мосгорсуд оставил в СИЗО хоккеиста Химушкина по делу о торговле мефедроном

Ему грозит до 12 лет колонии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение арестовать 46-летнего игрока любительского хоккейного клуба "Котофей" Дмитрия Химушкина по делу сбыте мефедрона в особо крупном размере, сказано в решении суда, с текстом которого ознакомился корреспондент ТАСС.

"Постановление Измайловского районного суда Москвы от 4 декабря 2023 года в отношении обвиняемого Химушкина Дмитрия Викторовича оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе.

2 декабря на улице 16-й Парковой сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого находился Химушкин. При проверке документов он заметно нервничал. На вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества, он ответил невнятно. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты еще 30 аналогичных свертков. Исследование показало, что изъятое содержит в своем составе мефедрон. Соучастник Химушкина пока не задержан.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Ему грозит до 12 лет колонии. До задержания Химушкин работал риелтором, а в свободное время играл за любительскую команду "Котофей" в Ночной хоккейной лиге.