Генпрокурор Мальдив получил ранения в результате нападения на улице Мале

Состояние Хуссейна Шамима оценивается как стабильное

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Мальдивской Республики Хуссейн Шамим получил ранения после нападения на одной из улиц в столице островного государства городе Мале. Об этом сообщила мальдивская газета The Sun online со ссылкой на местную полицию.

Генпрокурора после травм, полученных в результате атаки, доставили в больницу. В офисе Шамима заявили, что "на него не нападали с применением холодного оружия". Состояние Шамима оценивается как стабильное. Полиция проводит расследование.

Бывший президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих охарактеризовал нападение на Шамима как "политически мотивированное". Он призвал правительство незамедлительно привлечь виновных к ответственности.