В Невском районе Петербурга произошел инцидент на промплощадке

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе городской администрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Администрация Санкт-Петербурга совместно с силовыми ведомствами устанавливает обстоятельства инцидента на промышленной площадке в Невском районе города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В зоне слива мазута на промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Вред имуществу не причинен. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами и всеми силовыми ведомствами", - сказали в пресс-службе.

В Смольном уточнили, что в настоящее время идут следственные мероприятия. Члены оперштаба готовят доклады по ситуации.