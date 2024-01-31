СК возбудил уголовное дело после избиения подростка на западе Москвы

Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после избиения подростка на Домостроительной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 28 января у дома на Домостроительной улице мужчина несколько раз ударил несовершеннолетнего руками и ногами по голове. Подросток был госпитализирован в больницу.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1985 года рождения. "В настоящее время с ним продолжается проведение следственных действий, в ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном", - добавили в пресс-службе. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.