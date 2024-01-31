31 января, 08:20
Военная операция на Украине

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ получили ранения четыре человека

Среди пострадавших ребенок, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Четверо мирных жителей ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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"В Петровском районе столицы региона ранены четыре гражданских лица: ребенок (девочка 2010 года рождения), женщины 1964, 1983 и 1988 годов рождения. <…> С начала текущих суток противник 16 раз обстрелял территорию республики, выпустив при этом 54 боеприпаса калибром 152 и 155 мм (в том числе кассетных), и применил БПЛА-камикадзе", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава республики добавил, что 31 января обстрелам подвергались Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватая. 

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