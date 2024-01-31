В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня рек

В МЧС просят жителей обращаться в экстренные оперативные службы по номеру 112 в случае чрезвычайной ситуации

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. Синоптики в Краснодарском крае прогнозируют подъемы уровня воды в реках вплоть до пятницы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Сегодня в период с 12:00 до 14:00 и до конца суток, а также в течение суток 1 и 2 февраля в нижнем течении реки Кубань (Темрюкский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации жителей просят обращаться в экстренные оперативные службы по номеру 112.