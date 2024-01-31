Экс-инспектору Ростехнадзора, проверявшему "Листвяжную", вынесли приговор по второму делу

Сергею Винокурову назначили пять лет лишения свободы

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 31 января. /ТАСС/. Беловский городской суд Кемеровской области приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова, который пытался скрыть ненадлежащие проверки шахты "Листвяжная" перед аварией, унесшей жизни 51 человека. С учетом наказания по делу о взятках он приговорен к 6 годам колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС.

"Признать Винокурова Сергея Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний <...> окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности на государственной службе <...> на срок 2,5 года", - сказала судья.

Двое бывших государственных инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров обвиняются в нарушении правил эксплуатации автоматизированных систем управления, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации. По делу о получении взятки углем от бывшего директора "Листвяжной" Винокуров был ранее приговорен к трем годам колонии, Семыкин - к трем годам условно. В связи со смертью Семыкин освобожден от наказания.

По версии следствия, Винокуров и Семыкин потребовали от старшего механика по аэрогазовой защите, автоматике и связи энергомеханической службы шахты "Листвяжная" Ильи Смирнова внести изменения в автоматизированную систему управления "Система позиционирования горнорабочих и транспорта "СПГТ-41". В частности, инспекторы требовали внести в архив базы данных недостоверные сведения об инспектировании ими шахты 18 ноября 2021 года за неделю до произошедшего здесь взрыва метана. Согласившись, Смирнов по телефону уговорил инженера отдела информационных технологий Артема Чашкина внести данные изменения.

В результате Смирнов и Чашкин также были признаны судом виновными и приговорены к четырем годам лишения свободы условно. Меру пресечения им изменили с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.