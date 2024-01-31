Беглов объяснил громкий звук, который слышали в Петербурге, инцидентом в Невском районе

Губернатор добавил, что пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что громкий звук, который слышали жители города в ночь на 31 января, связан с инцидентом в Невском районе.

"Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Беглова, в настоящее время идут следственные мероприятия, городская администрация работает во взаимодействии с правоохранительными органами.

На территории, где произошел инцидент, находится ООО "Невский мазут", одним из основных видов деятельности которого является оказание услуг по перевалке темных нефтепродуктов, а также погрузка нефтепродуктов на судно в порту Санкт-Петербурга. Компания зарегистрирована в 2000 году. Владельцем является петербургское непубличное акционерное общество "Альтаир". "Невский мазут" эксплуатирует нефтебазу на Глухоозерском шоссе, которая является одной из крупнейших в городе и включает резервуарный парк для хранения топлива общим объемом 15 тыс. куб. м.