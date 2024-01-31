В Харьковской области обесточилась подстанция

По данным Минэнерго Украины, проблемы с электричеством привели к нарушению движения поездов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Подстанция, питающая железную дорогу, обесточилась в Харьковской области. Как сообщили в Минэнерго Украины, проблемы с электричеством привели к нарушению движения поездов.

"По техническим причинам выключалась ВЛ 110 кВ в Харьковской области. В результате обесточилась подстанция, питающая железную дорогу (зафиксировано нарушение движения поездов), также без света остались бытовые потребители", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Вечером 30 января и в ночь на 31 января в Харьковской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Власти области и украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов.