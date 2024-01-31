На Алтае экс-мэра Ярового признали виновным в суде по делу о халатности

Так как Виталий Самобочий ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, в ноябре 2021 года произошла аварийная остановка одного из котлов ТЭЦ

БАРНАУЛ, 31 января. /ТАСС/. Бывшего мэра города Ярового в Алтайском крае Виталия Самобочего признали виновным в халатности после того, как в ноябре 2021 года из-за аварии на местной ТЭЦ жители города остались без отопления. Его приговорили к штрафу в 70 тыс. рублей, однако освободили от наказания из-за истечения срока давности, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Яровским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего главы города Яровое Алтайского края. Он признан виновным в том, что ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности. В результате в ноябре 2021 года произошла аварийная остановка одного из котлов ТЭЦ, что повлекло резкое понижение температуры в системе отопления в домах жителей города и на социальных объектах", - сказано в сообщении.

Из-за допущенной им халатности был причинен ущерб муниципальному унитарному предприятию "Яровской теплоэлектрокомплекс" на сумму свыше 3,6 млн рублей. Экс-мэр не признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 70 тыс. рублей, однако в связи с истечением сроков давности виновный освобожден от назначенного наказания.

"Гражданский иск прокурора, заявленный в интересах муниципального унитарного предприятия "Яровской теплоэлектрокомплекс", в размере причиненного ущерба, а также исковые заявления жителей города, поддержанные в судебном заседании, удовлетворены судом", - отмечается в сообщении.

Ежегодно жители Ярового во время отопительного сезона жаловались на низкие температуры в квартирах. В городе, где живут более 18 тыс. человек, из-за нестабильного состояния единственной ТЭЦ с 2019 по 2021 год действовал режим ЧС. Проблемная ТЭЦ в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт.

В 2022 году для поддержания работы ТЭЦ из краевого бюджета было выделено почти 1,5 млрд рублей. В 2023 году из бюджета Алтайского края выделили 791,8 млн рублей на бесперебойное прохождение отопительного периода в Яровом. В 2024 году вложения для оснащения работы станции запланированы в таком же объеме.