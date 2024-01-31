Белгородскую область атаковали около 20 украинских беспилотников за сутки

ТАСС, 31 января. Белгородскую область атаковали около 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, порядка 50 снарядов было выпущено по населенным пунктам региона.
В результате действий ВСУ повреждены дом, легковой автомобиль, несколько единиц спецтехники и складское помещение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе по селу Устинка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Также в Устинке и Журавлевке с БПЛА сброшено по одному осколочному боеприпасу. В селе Щетиновка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.
В Борисовском районе во вторник на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера было сброшено два взрывных устройства, на окраине села Богун-Городок ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе.
В Валуйском округе село Вериговка было атаковано двумя дронами-камикадзе, село Старый Хутор подверглось атаке с помощью одного дрона-камикадзе, поврежден легковой автомобиль. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старого - зафиксировано три прилета. В Грайворонском округе по селу Дроновка ВСУ выпустили 14 минометных снарядов, повреждено одно частное домовладение. Также дроны-камикадзе атаковали села Новостроевка-Вторая, Мокрая Орловка Безымено.
В Краснояружском районе под минометный обстрел попало село Теребрено - установлено восемь прилетов, повреждены три единицы спецтехники и складское помещение. Село Теребрено было атаковано с помощью дрона-камикадзе. В Шебекинском округе по хутору Панков ВСУ выпустили семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - три, в селе Середа упал и сдетонировал дрон-камикадзе, на территории МАПП "Шебекино" средствами РЭБ был посажен БПЛА ВСУ.